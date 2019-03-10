مذكرة تفاهم لبناء محطة شمسية لتشغيل متحف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل لتصميم وبناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 4000 ميغاوات ساعة في العام من الطاقة المتجددة اللازمة لتشغيل «متحف المستقبل» الذي تم تصميمه بما يتوافق مع معايير التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء.

وقّع المذكرة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين وممثلين عن الجهتين.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الهيئة عبر دورها الاستشاري على توفير تقنيات الطاقة الشمسية المطلوبة، ودمج الشبكة الذكية وكفاءة الطاقة ومعالجة المياه من خلال تقنيات الطاقة المتجددة، باستخدام الذكاء الاصطناعي وبرامج التعلم الآلية المتعلقة بالطاقة والمياه وغيرها من المجالات ذات الصلة، كما ستقوم بتقديم مختلف أنشطة نشر البحوث والتطوير التي تستهدف الأوساط الأكاديمية والصناعية في المجالات المذكورة، إضافة إلى تزويد المتحف بالتقنيات والتطبيقات المتقدمة للطاقة والمياه.

وقال سعيد محمد الطاير: «نعمل تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز الاستدامة البيئية والتحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة في إطار «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».

من جهته قال خلفان جمعة بلهول: «متحف المستقبل سيستعرض أحدث وأبرز الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة لمعالجة التحديات العالمية واستشراف ملامح المستقبل، وكيف سيبدو عالمنا خلال العقود المقبلة، كما سيشكل معلماً سياحياً وعمرانياً بارزاً في مدينة دبي.

ويأتي هذا التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار حرص مؤسسة دبي للمستقبل على توظيف التكنولوجيا الحديثة وتعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال تصميم المستقبل وخدمة البشرية».