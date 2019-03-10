سوق هيلي الشعبي في العين يحتفي بعام التسامح

المصدر: العين -البيان

نظم سوق هيلي الشعبي بالعين مساء أول من أمس، الفعالية المجتمعية الأولى تزامناً مع عام التسامح، بحضور الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، وخلفان عبدالله بن نعمان الكعبي مدير عام سوق هيلي الشعبي، وعدد من مديري دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، وجمع كبير من أهالي منطقة العين، وتضمن الحفل العديد من الفقرات ابتهاجاً بعام التسامح كونه يحمل أسمى القيم التي عمل بها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وسعى إلى ترسيخها لدى أبناء الإمارات، وتضمن الحفل أيضاً عروضاً فنية قدمتها فرق حربية، إضافة إلى عروض أخرى كانت من تقديم طلبة مدارس العين.

وقال مسلم بن حم: «إن التسامح يعتبر نهجاً إماراتياً أصيلاً وراسخاً، غرسه فينا الوالد الشيخ زايد، رحمه الله، منذ قيام الاتحاد. ويأتي عام التسامح ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على نشر المحبة والسلام والاحترام المتبادل بين الجميع. لتبقى الإمارات رمزاً للتعايش الإنساني في أبهى صوره».

وأوضح خلفان الكعبي مدير عام سوق هيلي الشعبي أن القيادة الرشيدة في الإمارات رسّخت مبادئ العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر بين الأديان والأعراق والثقافات، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل بين مكونات المجتمع الإماراتي فحسب، بل يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارجي، وكان التّسامح ولا يزال أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة. وأضاف: «وبما أن التسامح يشكّل ضمانة أساسية للتعايش بين الأفراد واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية».