%70 إنجازاً في «مسار 2020» لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي إلى موقع «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إنجاز 70% من مجمل أعمال مشروع «مسار 2020» لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي لموقع معرض إكسبو 2020، الذي يبدأ من محطة نخيل هاربر آند تاور، ويمتدّ بطول 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومتراً فوق مستوى سطح الأرض و3.2 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، فيما تجاوزت نسبة إنجاز أعمال مسارات السكة الحديدية 80% كما تراوحت نسبة إنجاز أعمال محطات مشروع «مسار 2020» من 50 إلى 60%.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في عدد من محطات المشروع، شملت محطة إكسبو ومحطة منطقة (الفرجان) ومحطة نخيل هاربر آند تاور، استمع خلالها لشرح من عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وعبد الرضا أبو الحسن مدير الإدارة التنفيذي لإدارة تخطيط وتطوير مشاريع القطارات، عن سير العمل في المشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11.8 كيلومتراً من الجسور العلوية في المشروع.

سير العمل

واطلع المدير العام رئيس مجلس المديرين على سير العمل في محطة إكسبو، التي تعد إحدى المحطات الرئيسة في المشروع، وتخدم ملايين الزوار بوصفها تمثّل نقطة ارتباط مع موقع إكسبو، وطوّرت المحطة بطريقة مدروسة لضمان سهولة وفعالية العمليات في كل الأوقات، حيث تتكون من عدة مستويات، هي المستوى الأرضي والميزانين ومستوى الالتقاء ومستوى منصة القطار، وتخدم محطة إكسبو موقع معرض إكسبو 2020 والمناطق المحيطة بها، حيث يحدها من جهة الغرب إكسبو فيلج وإكسبو مول، ومن جهة الشرق معرض إكسبو.

ويمثل الممر الوسطي على مستوى منطقة الالتقاء منطقة الربط الرئيسة للمشاة بين الجانبين، وصمم ليستوعب حجم الركاب المتوقع خلال فترة المعرض عام 2020، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 522 ألف راكب في اليوم الواحد في الاتجاهين، بمعدل 29 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين.

وصُممت محطة إكسبو 2020 لتشبه الطائرات التي تعد أحد أعظم الابتكارات في التاريخ، وهي مستوحاة من شكل أجنحة الطائرة لترمز إلى الابتكار والتقدّم.

وبلغت نسبة الإنجاز في محطة إكسبو أكثر من 50%، حيث تم الانتهاء من 90% من أعمال تركيب الهيكل المعدني للمحطة، وجارٍ العمل على تركيب الهيكل المعدني لمظلة محطة الإكسبو الذي يتخذ شكل الأجنحة، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال الكهروميكانيكية أكثر من 30%.

الفرجان

كما تفقد مطر الطاير سير العمل في محطة منطقة (الفرجان) التي اكتست حُلتها النهائية في الشكل الخارجي، حيث انتهت الشركة المنفذة من أعمال تركيب الهيكل المعدني وتكسية سقف المحطة (Roof Cladding)، وبلغت نسبة الإنجاز في المحطة قرابة 57%، وتجاوزت نسبة إنجاز الأعمال الكهروميكانيكية 25%، وبدأت الشركة في أعمال التشطيبات المعمارية لبهو المحطة، كما تفقد الطاير سير العمل في محطة نخيل هاربر آند تاور، التي تعد محطة تبادلية بين الخط الأحمر لمترو دبي و«مسار 2020»، وهي مشابهة في تصميمها الخارجي لمحطات المترو الحالية، حفاظاً على هوية وشكل المحطات القائمة على شارع الشيخ زايد.

أما فيما يخص التصميم الداخلي فقد تمت مراعاة توفير طاقة استيعابية تزيد على طاقة المحطات الموجودة حالياً في الخط الأحمر، مع مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، وبلغت نسبة الإنجاز في المحطة أكثر من 50%، تم الانتهاء من أعمال تركيب الهيكل المعدني، وجارٍ العمل حالياً على تكسية سقف المحطة (Roof Cladding)، والبدء في الأعمال التحضيرية لتركيب جسر المشاة العلوي الذي يربط المحطة بموقف السيارات.

ارتياح

أعرب مطر الطاير عن ارتياحه لسير العمل في مشروع مسار 2020، حيث يتم تنفيذه وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، حيث بدأت عربات مترو دبي الجديدة بالوصول لإمارة دبي في أغسطس 2018، وتم الانتهاء من أعمال الجسور العلوية في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من جميع أعمال السكة الحديدية في «مسار 2020» في شهر مايو في عام 2019، وستبدأ الهيئة التشغيل التجريبي للمترو في شهر فبراير في عام 2020.