تسامح وأخلاق النبي في ملتقى راشد بن محمد الشتوي

المصدر: دبي - البيان

استضاف ملتقى راشد بن محمد الشتوي الخميس والجمعة الماضيين فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي من علماء المملكة العربية السعودية، المدرس بالحرم النبوي الشريف، والشيخ عبدالرحمن الثقافي من علماء دولة الهند، حيث ألقى كل منهما محاضرة تناقش أخلاق وتسامح النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة العشاء مباشرة في مسجد محمد حسن الشيخ بالطوار. وتنظم الملتقى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وتناول الرحيلي في محاضرته بعنوان (النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن) طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، موضحاً أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، كما تناول ذكر وصفات وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، مبيناً أن الخير في اتباعه وحبه وعلى المسلمين الاقتداء به والتحلي بأخلاقه وتسامحه مع الآخر، مؤكداً أن المسلمين باتباعه وطاعته يفوزون بحب الله سبحانه وتعالى ويكون لهم الفلاح في الدنيا والآخرة.

من جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن الثقافي في محاضرته بعنوان (وخالق الناس بخلق حسن) والتي استهدفت الجالية المليبارية، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل جميع الأنبياء والمرسلين بالخلق الحسن.

من جانبها أوضحت يسرى القعود مديرة إدارة التثقيف والتوجيه بالدائرة المسؤولة عن أنشطة الملتقى أن محاضرات الملتقى تتواصل في إطار خطة التوعية الدينية والخطاب الديني التي تنتهجها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي، حيث ينظم الملتقى جملة من عناوين المحاضرات تتناول التسامح والأخلاق والتعامل وغيرها موجهة لفئة شباب المواطنين والجاليات بعدة لغات.