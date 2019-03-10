صورة قرع جرس التوازن بين الجنسين على مبنى ناسداك بنيويورك

المصدر: دبي ـ البيان

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عرض صورة قرع جرس التوازن بين الجنسين على مبنى ناسداك في ساحة تايمز سكوير في نيويورك.

وكانت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، قرعت الخميس الماضي جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي خلال احتفالية خاصة أقامها السوق بمناسبة يوم المرأة العالمي، في إطار دوره النشط لتمكين المرأة في قطاع أسواق المال، ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ولا سيما الهدف الـــــــ 5 المتعلق بالتوازن بين الجنسين.

وانضم السوق، للسنة الثانية على التوالي، إلى حوالي 70 بورصة عالمية تشارك في سلسلة احتفاليات لقرع جرس الافتتاح أو الإغلاق على مدى أسبوع بالتعاون مع كل من مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة، واتحاد البورصات العالمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ومبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة واتحاد المرأة في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة.