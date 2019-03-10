شرطة أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للمرأة

المصدر: أبوظبي - البيان

ثمّنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، واهتمامها المستمر بابنة الإمارات.

جاء ذلك خلال احتفالية القيادة باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام.

واشتملت الاحتفالات على فعاليات متنوعة أبرزت الاهتمام بمكانة المرأة وإنجازاتها الرائدة في مسيرة الخير والعطاء.

وأكد العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، في احتفالية يوم المرأة العالمي اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في المبادرات الهادفة التي تعزز نشر السعادة والإيجابية بين المنتسبين والمنتسبات، بما يسهم في إيجاد بيئة إيجابية لهم في العمل تساعد على الإبداع والابتكار وزيادة الإنتاجية.

ووزع العقيد محمد راشد المنهالي، نائب المدير للشؤون الإدارية والعمليات، الورود والهدايا التذكارية على المنتسبات، مما أدخل البهجة والسرور على نفوسهن، معرباً عن تقديره لجهودهن في أداء مهامهن الوظيفية.

ونظم مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية يوماً مفتوحاً لمنتسبات شرطة أبوظبي احتفاء بيوم المرأة العالمي، في خيمة الفعاليات بمجمع إدارات الشرطة، شمل عرضاً للأزياء ومعرضاً للمنتوجات المحلية بأيدي عسكريات منتجات، وجوائز للحاضرات.

وتقدمت الرائد الدكتور آمنه البلوشي، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية، نيابةً عن المنتسبات، بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمها الدائم ومتابعتها المستمرة للمرأة الإماراتية.

وأوضحت أن اليوم العالمي للمرأة يعتبر مناسبة مهمة لمناقشة واستعراض الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية وطموحاتها المستقبلية من أجل مزيد من التقدم، باعتبارها شريكاً للرجل وعضواً فاعلًا في المجتمع، لكونها كانت وستظل تمثل نصف المجتمع.