مناقشة التحديات المستقبلية لمراكز الشرطة في دبي

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس مديري مراكز الشرطة، جلسة حوارية بعنوان: «استشراف مراكز الشرطة.. نحو مجتمع ذكي وآمن» في مركز شرطة البرشاء، بهدف مناقشة أهم التحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجه مراكز الشرطة.

ترأس الجلسة العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، بحضور العميد عبد الرحيم محمد شفيع، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، مدير مركز شرطة البرشاء، ومديري المراكز وممثلي الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط من مختلف القطاعات. وأكد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان أن الجلسة تعتبر ترجمة حقيقية لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في نشر ثقافة الفكر الاستشرافي.