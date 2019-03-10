28 فائزاً في مسابقات «الهوية والجنسية» لشهر الإمارات للابتكار

المصدر: أبوظبي - وام

فاز 28 مشاركاً ومشاركة من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها في مسابقات الابتكار التي نظمتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمناسبة شهر الإمارات للابتكار 2019، عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام».

واستقطبت المسابقات التي ركّزت على التفاعل مع متابعي الهيئة عبر قنواتها الإلكترونية آلاف المشاركين للتنافس على الفوز بجوائز قيّمة في جميع المسابقات المطروحة، حيث جرى السحب على أسماء الفائزين فيها عن طريق القرعة الإلكترونية.

وقال عبد العزيز المعمري مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، إن إطلاق مسابقات شهر الابتكار يأتي في إطار سعي الهيئة إلى التفاعل مع الجمهور والتواصل معه عبر قنواتها ومنصاتها، الأمر الذي يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار لدى أبناء المجتمع من جهة وتحفيز أفراده على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والذكية التي تتيحها لهم من جهة أخرى.

وأكد أن تفاعلها مع شهر الإمارات للابتكار وتنظيمها العديد من المعارض والمسابقات والفعاليات والنشاطات في إداراتها ومراكزها على مستوى الدولة خلاله يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الابتكار وترسيخه ثقافة وأسلوب حياة.