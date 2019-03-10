«الداخلية»: «آيسنار أبوظبي» ينطلق 17 مارس 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الداخلية أن الدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2020» ستقام خلال الفترة من 17 حتى 19 مارس 2020 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

جاء ذلك خلال حفل استقبال لخبراء الأمن الوطني والسيبراني أقيم بفندق ألوفت في أبوظبي بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا لـ«آيسنار أبوظبي 2020»، وبمشاركة عدد من الضباط بوزارة الداخلية ومن القيادات العامة للشرطة إلى جانب حضور نخبة من الشركات الأمنية الوطنية والدولية.

120 خبيراً

ويستقطب المعرض الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة «ريد للمعارض» نحو 120 خبيراً ومتخصصاً في مجال الأمن الوطني والسيبراني، وأكثر من 25 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن مشاركة ما يزيد على 600 شركة ومؤسسة من أكثر من 50 دولة.

وسيركز «آيسنار أبوظبي» الحدث الرائد والمتخصص في مجال الأمن الوطني على مستوى منطقة الشرق الأوسط في دورته القادمة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل المحتوى الصناعي، والأعمال، والابتكار، كما سيتناول تقنيات العصر الرقمي كالذكاء الاصطناعي وتأثير التحول الرقمي على الأمن الوطني ومستقبل الشرطة والدفاع السيبراني.

دور بارز

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بـــوزارة الداخلـــية ورئيس اللجنة العليا لـ«آيسنار أبوظبي 2020»: «من خلال تنظيم الدورة المقبلة من «آيسنار أبوظبي» تسعى وزارة الداخلية إلى التأكيد على أهمية المعرض نظراً لدوره البارز في تسليط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والسيبراني.

كما أن مشاركة العديد من رواد القطاعات الأمنية وممثلي الجهات الحكومية المعنية في التشكيلة الجديدة للجان المنظمة سيساهم بلا أدنى شك في إثراء المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال الدورة القادمة».

وأضاف اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي: «نسعى إلى جعل «آيسنار أبوظبي» الحدث الأهم في مجال الأمن الوطني والسيبراني باستقطاب كوكبة من أبرز الخبراء والمتخصصين للمشاركة في فعاليات المعرض مما سينعكس إيجاباً على تعزيز المكانة الرفيعة التي تتبوأها الدولة كوجهة إقليمية ودولية رائدة في تبني الابتكارات وأفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن الوطني».