حملات توعوية للعاملين في الأسواق ومحال التجزئة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة سلسلة من حملات التوعية والتثقيف بشأن المعايير والمتطلبات الواجب مراعاتها في الأسواق، واستهدفت كذلك محال البيع بالتجزئة في إطار سعيها إلى رفع مستوى الوعي لدى تجار التجزئة بأهمية الالتزام بالمواصفات والمعايير المعمول بها في إمارة أبوظبي.

وذكر الدكتور سعيد محمد قرواش الرميثي مدير إدارة الصحة العامة، أن البلدية وخلال حملتها في أسواق أبوظبي صادرت مواد مخالفة ومحظورة في الدولة، حيث تأتي هذه الحملات بناء على تعاميم وقرارات صادرة عن جهات صحية مختصة، ومن منطلق التعاون بين المؤسسات تقوم بلدية مدينة أبوظبي بسحب هذه المواد المخالفة والضارة بصحة الأفراد، وسعت فرق البلدية خلال هذه الحملات إلى توعية أصحاب محال البيع بالتجزئة بأهم هذه المواد المخالفة.