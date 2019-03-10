نورة السويدي: «أم الإمارات» توجه دائماً بإشراك المرأة في الأنشطة كافة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام رئيسة اللجنة الرياضية النسائية أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية توجه دائماً بإشراك المرأة في كافة الأنشطة ومنها الرياضية التي تعتبرها أساسية في حياة المرأة وتساعدها كثيراً على زيادة نشاطها وحيويتها لتكون قادرة على تأدية دورها الأسري والعملي في آن واحد.

وأضافت أن اليوم الرياضي المفتوح لبطولة التسامح 2019 التي أقيمت بمقر مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية كانت تظاهرة رياضية ودية شاركت بها مجموعة النساء العربيات اللاتي يتدربن على عمليات حفظ السلام.وقالت في تصريح لها إن البطولة أقيمت تحت شعار «الإمارات تجمعنا» ونظمتها لجنة الإمارات الرياضية النسائية أول من أمس ضمن فعاليات اليوم الرياضي الوطني.

وذكرت أن البطولة سادتها روح المرح والود والتسامح من جميع المشاركات فيها خاصة وأن النساء العربيات يشاركن لأول مرة في هذه البطولة على أرض الإمارات في أثناء تنفيذ برنامج التدريب على عمليات حفظ السلام.

وأشارت إلى أن الاتحاد النسائي العام يرعى برنامج التدريب الذي يتم بإشراف وزارة الدفاع بمدرسة خولة بنت الأزور العسكرية وكذلك مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعت في نيويورك في شهر سبتمبر من العام الماضي مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

من جانبها قالت العقيد الركن عفراء الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية إن اليوم الرياضي الوطني تتشارك فيه جميع الفتيات على حب الوطن ويعزز لديهن مفهوم الهوية الوطنية، مؤكدة أن رسالته وأهدافه تخطت مجرد ممارسة مجموعة من الأنشطة الرياضية والبدنية والتراثية والترفيهية بل أصبح حدثاً مؤثراً في جميع شرائح المجتمع الإماراتي الذي يقدر قيمة المبادرات ويعي أهميتها في بناء أجيال واعدة قادرة على التواصل واحترام الآخر لا سيما أنه يفتح المجال لتبادل الثقافات والمعرفة بين أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم وتلاحم على أرض هذا الوطن المبارك.

من جانبها أكدت الدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي أن البطولة كانت رائعة، حيث جمعت بين النشاط الرياضي للنساء المتدربات والنشاط العسكري التدريبي على عمليات حفظ السلام مما يحفزهن على الجد والنشاط لما للرياضة من أهداف نفسية وجسمانية أفضل.