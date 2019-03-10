مركز زايد لعلوم الصحراء يحتضن ملتقى القراءة البيئي الثاني

المصدر: العين - وام

شهد مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء فعاليات ملتقى القراءة البيئي الثاني 2019 الذي تنظمه حديقة الحيوانات بالعين للعام الثاني على التوالي ضمن أهدف الحديقة وتوجهاتها بدعم الثقافة البيئية وصون الطبيعة.

تضمنت فعاليات الملتقى معرضاً منوعاً للكتاب في الساحة الخارجية للمركز وورش عمل ومسابقات ومحاضرات وجلسات حوارية لمجلة ناشيونال جيوغرافيك بعنوان «القراءة متعة واستفادة».

شهد الملتقى مشاركة من مؤسسات حكومية وخاصة منها مجلة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي وأكاديمية تكامل ومكتبة زايد المركزية ومركز القطارة للفنون وشركة العين للتوزيع وكليات التقنية العليا والشرطة السياحية، إضافة لإدارات وقطاعات الحديقة المختلفة.