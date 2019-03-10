إطلاق برنامج تمكين الشباب الإماراتي لمستقبل واعد

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت منظمة التميز العربي في أبوظبي برنامج «تمكين الشباب الإماراتي لمستقبل واعد»، وذلك بدعم من صندوق الوطن و«جي بي مورغان»، وبالشراكة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف البرنامج الذي يمتد لما يقارب 10 أشهر إلى تمكين وإلهام 75 شاباً وشابة من أبناء الوطن من خريجي جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تزويدهم بالتدريب والإرشاد وفرص التواصل اللازمة لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المهنية، بما يمكنهم من سهولة الانتقال بنجاح إلى سوق العمل.

وقال محمد تاج الدين القاضي، مدير عام صندوق الوطن: «يشكل تمكين الشباب الإماراتي وتحفيز البحوث ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، أولوياتنا الرئيسية في صندوق الوطن التي تنسجم مع الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة المتمثلة في بناء مستقبل مشرق لدولتنا وأبناء مجتمعنا.

ولذلك نحن نبحث دائماً عن الفرص المتاحة لتوجيه الاستثمارات إلى رأس المال البشري في دولة الإمارات من خلال مشاريع ومبادرات تركز على القطاعات الاستراتيجية، التي تؤثر بشكل كبير على حياة المجتمع، ومن هنا يسعدنا دعم برنامج تمكين الشباب الإماراتي لمستقبلٍ واعد».

ويقدم هذا البرنامج من قبل قدوات شابة إماراتية وعربية يحتذى بهم، ومهنيين بارزين من الشركات الخاصة الشريكة في دولة الإمارات، حيث يتمتع هؤلاء الأشخاص بخبرة ممتازة وإنجازات متميزة، وهم موهوبون في تمكين الشباب وتوجيههم، خاصة أنهم شاركوا واختبروا نفس البيئة والظروف والتحديات التي يمر بها الشباب والشابات المشاركون، لذلك هم واقعيون فيما يقومون به من تمكين وإرشاد لهم.

وخلال السنتين الأخيرتين، تم تنفيذ البرنامج بنجاح في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، حيث استفاد ما يقارب 700 شاب وشابة من برامج التميز العربي.

وذكر حمزة شريبي مؤسس ورئيس منظمة التميز العربي «إنه قد تبيّن من الاستطلاعات التي أجريناها على المشاركين ببرامج التميز العربي، أن 93% من المشاركين أصبح لديهم رؤية مهنية أكثر وضوحًا، وأن 85% منهم قد تحسنت مهاراتهم الشخصية والمهنية بعد إتمام البرنامج، وأن 90% من المشاركين قد قاموا بعمل لقاءات مع مرشدين ساعدوهم في تحقيق المزيد من التقدم في تحقيق رؤيتهم وخريطة الطريق الخاصة بهم، والأكثر أهمية أن 75% من المشاركين قاموا بالعثور على وظائف تتماشى مع رؤيتهم بعد البرنامج. وهـــذه حقاً نتيــجة عظيمة».