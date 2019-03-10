«الصحة» تطلق برنامج جراحات الروبوت بأمراض النساء والولادة

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إطلاق برنامج جراحات الروبوت بمجال أمراض النساء والولادة، في إطار برنامج متكامل أعدته الوزارة لترسيخ نجاح جراحات الروبوت في دولة الإمارات وهو الأول من نوعه، وتنوي مواصلة تقديم هذه الخدمة بشكل دوري ومستمر، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي كمنهج عملي في الخدمات الصحية.

نتائج إيجابية

وأكد الدكتور زكي المزكي رئيس قسم جراحة الصدر والأوعية الدموية وبرنامج جراحات الروبوت في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إطلاق برنامج جراحات الروبوت بمجال أمراض النساء والولادة، جاء بعد الإنجازات التي تحققت باستخدام الروبوت في مجال جراحات القلب، حيث يتجه الطب الحديث نحو استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي على نحو متزايد.

وقد كانت الوزارة سبّاقة في استقدام أحدث الروبوتات، نظراً لقدرتها على الوصول إلى أصعب أجزاء الجسم، والدقة المتناهية في إجراء العمليات نتيجة لثبات الذراع الروبوتية، كما أنه يعد أقل إجهاداً للطبيب، وأقل مستوى ألم بالنسبة للمريض بعد العملية. ويتم استخدامه في جراحة القلب وتكميم المعدة والمسالك البولية.

وكشف عن نجاح 3 عمليات جراحية استغرقت وقتاً زمنياً قصيراً، لم يتجاوز الساعة في كل حالة بتقنية الروبوت، وتعافى المرضى بعدها بساعات، وكانوا في حالة جيدة ثم غادروا على أثرها في غضون ساعات بدون أي مضاعفات وبنسبة آلام قليلة جداً. وتميزت الجراحة باستخدام فتحات جروح صغيرة دون الحاجة لعمل جروح تقليدية كبيرة الحجم وعالية الخطورة تتطلب مكوث المريض لفترات أطول.