«الإحسان الخيرية» تفتتح مكتباً لها في منطقة مسافي برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

افتتح الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية مكتباً تمثيلياً للجمعية في منطقة مسافي برأس الخيمة.

ويعد افتتاح مكتب مسافي إضافة نحو توسيع العمل الإنساني والخدمة المجتمعية التي تسعى «الإحسان» إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتغطي مجالات العمل الخيري والإنساني في شتى مناطق ومدن الدولة لما تحظى به الجمعية من ثقة المحسنين وأهل الخير الذي يمثل الرافد الأساسي والدافع القوي الذي من خلاله تستمر «الإحسان» في مسيرتها المعطاءة.

ويقدم مكتب الجمعية في مسافي خدماته الخيرية للمحتاجين والأسر المتعففة القاطنين في إمارة رأس الخيمة من المواطنين والمقيمين والفئات المستهدفة لنشر قيم المحبة والتسامح والتكافل الإنساني كما يتم من خلاله استقبال التبرعات وتوزيعها على مستحقيها والمساهمة في كفالة الأسر والأيتام وتنفيذ المشاريع الرمضانية والحملات الصيفية والشتوية الموسمية التي يسهم فيها أهل الخير بدعمهم وجهودهم المباركة وعطاءاتهم السخية.