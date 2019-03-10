«كلنا الإمارات» تهنئ الشيخة فاطمة باليوم العالمي للمرأة

المصدر: دبي - البيان

هنأت جمعية كلنا الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والمرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وأشادت بالدور الكبير والفاعل لها في عملية البناء والتنمية وتنشئة الأجيال، وما وصلت إليه من المناصب والمراكز التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز، وتؤكد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي منحت المرأة كافة حقوقها إلى أن أصبحت شريكة أخيها الرجل في كافة المجالات تساهم في بناء الوطن بجد وإخلاص.

وأشارت الجمعية إلى دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة العمل النسائي والإنساني، و(نصيرة المرأة) على مستوى العالم، لعطاءات سموها ودعمها الكبير لمسيرة المرأة وتطورها في دولة الإمارات وتمكينها من تحقيق إنجازات مميزة ونجاحات كبيرة وملحوظة على جميع المستويات، وحرص سموها على تشجيع المرأة للانخراط في ميادين العمل وتسخير كافة الإمكانيات والجهود التي تساهم في الارتقاء بعمل المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، لتكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً إلى جانب أخيها الرجل.

وقالت الدكتورة حبيبة الشامسي، عضو مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات، أمين سر الجمعية، إن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية، وحققت العديد من الإنجازات في كافة المجالات العلمية والصحية والثقافية والاجتماعية والسياسية كذلك، وأكدت أن ما وصلت إليه المرأة في الإمارات أصبح نموذجاً مشرفاً وقدوة يحتذى بها في أرقى المنابر والمحافل على مستوى المنطقة والعالم.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت الشريك الأساسي للرجل تتساوى معه في كافة الحقوق والواجبات والالتزامات، فهي نصف المجتمع، وهي الأم والأخت والزوجة والابنة التي حظيت بالرعاية والاهتمام من قبل الحكومة الرشيدة والمجتمع.

من جانبها قالت الدكتورة بخيتة المنصوري، عضو مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات: لقد نالت المرأة الإماراتية بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة كافة حقوقها، وأصبحت تشغل مكانة لا تتوفر لأي امرأة في العديد من دول العالم، بعد أن تهيأت لها كافة أسباب النجاح والفرص لتحقيق المزيد من العطاء في مجتمع سار على نهج زايد، طيب الله ثراه، الذي احتلت المرأة الإماراتية مكانة كبيرة في فكره ونهجه، فجعلها شريكاً وعنصراً أساسياً في عملية البناء والتنمية وتنشئة جيل على قدر كبير من والوعي والعلم وتحمل المسؤولية الوطنية.

وأضافت، أننا وفي هذه المناسبة نوجه تحية إجلال وإكبار إلى أمهات الشهداء اللاتي قدمن فلذات أكبادهن فداء للوطن، وأثبتن أن الأم الإماراتية هي مثل أعلى في العطاء.

اهتمام

بيّنت الدكتورة بخيتة المنصوري أن جمعية كلنا الإمارات أولت منذ تأسيسها، اهتماماً خاصاً بالمرأة وعملت من خلال استراتيجيتها وشراكاتها مع المؤسسات الوطنية، على تعزيز هذا الدور وترسيخ مفهوم العمل النسائي بصورة حضارية يبرز دور المرأة ويحافظ على مكانتها وقدرها، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والبرامج التي تبنتها الجمعية وعملت على إنجازها، وأشادت بالدور الفاعل للأخوات المنتسبات لجمعية كلنا الإمارات وحماسهن الكبير للمشاركة في أنشطة الجمعية وبرامجها الوطنية والاجتماعية الهادفة، حيث تركن بصمة مميزة في العديد من الفعاليات التي نفذتها الجمعية.