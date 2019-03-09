الإمارات تقدم مليوني دولار لدعم صندوق "الفاو" المعني بمكافحة سوسة النخيل الحمراء

المصدر: وام

أعلنت دولة الإمارات عن تقديم مليوني دولار لدعم صندوق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الائتماني المعني بتنفيذ استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء.

جاء ذلك خلال كلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور بالعالم الذي عقد اليوم بقصر الإمارات في أبوظبي .

ولفت معاليه إلى أن معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي ستشرف بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على إدارة وتنسيق البرنامج الوطني لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بدولة الامارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة " الفاو " التي ستستضيف هذا الصندوق الاستثنائي متعدد المانحين وتسهيل حوكمته وإدارته والعمل على الاستفادة من قاعدة الخبرات الفنية الواسعة للمشاركين من أجل مساعدة الدول الأعضاء في بناء قدرات وطنية قوية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.