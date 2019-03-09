وزارة الموارد البشرية والتوطين تبدأ تلقي عروض تشغيل خدمة "توصيل"

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء في تلقي عروض تشغيل خدمة" توصيل" للراغبين في الاستثمار في هذا المجال من مؤسسات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والافراد المواطنين والشباب الباحثين عن العمل وطلبة الجامعات والكليات والمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص.

من المقرر ان يتم يوم 16 ابريل المقبل اغلاق باب تلقي العروض لهذه الخدمة التي تعنى بتقديم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال مركبة حكومية متنقلة تصل الى المتعاملين بالمكان والوقت المناسبين لهم.

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