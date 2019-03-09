حميد النعيمي: قواتنا المسلحة تعزز أمن واستقرار المنطقة

المصدر: عجمان ـ وام

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية والمستوى المتميز الذي وصلت إليه من المهنية والاحترافية، مثمناً الدور الذي تقوم به في تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة وفي نصرة القضايا العربية ومد يد العون للأشقاء.

وذلك وفق رؤية استراتيجية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال حضور سموه عصر أمس وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان العرض العسكري «حصن الاتحاد 5» الذي نفذته القوات المسلحة بمنطقة الزوراء في عجمان أمام حشد جماهيري من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه بلغ أكثر من 30 ألف شخص، حيث عكست العروض الحية القدرات الاحترافية لأفراد القوات المسلحة بمختلف وحداتها الرئيسة وحرس الرئاسة.

وشهد العرض العسكري إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من الشيوخ وقائد حرس الرئاسة وقيادات ورؤساء الهيئات العسكرية والوحدات الرئيسة في القوات المسلحة وقادة الشرطة وكبار ضباط القوات المسلحة ووجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات وكبار المسؤولين.

سمعة طيبة

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «إن السمعة الطيبة التي تتمتع بها قواتنا المسلحة تدريباً وانضباطاً وتأهيلاً وتاريخاً هي محل تقدير واعتزاز قيادتنا الرشيدة التي واكبت مسيرة بنائها وتطورها وخططها ووجهت وتابعت مسيرة تحديثها وهو ما حقق نقلة نوعية كبيرة شهدتها القوات المسلحة في أدائها .

كماً وكيفاً في جميع أفرعها حتى أصبح لدينا جيش عصري مواكب لمختلف التقنيات العسكرية والتطور التكنولوجي وقادر على مواجهة كافة التحديات والإسهام بفاعلية مع قوات أشقائنا بدول مجلس التعاون وأمتنا العربية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة».

وأكد سموه أن الرؤية الواضحة لمستقبل هذا الوطن تجلت في القرار التاريخي الذي اتخذه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في السادس من مايو عام 1976 بتوحيد القوات المسلحة وبناء جيش موحد يحمي تراب الوطن، ويصون أمنه واستقراره وإنجازاته ومكتسباته ويرسخ كيان الاتحاد ويثبت أركانه.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن فخره بقدرات أبطال قواتنا المسلحة الذين قدموا عرضاً يؤكد قوتهم الضاربة والفعالة وجاهزيتهم الكاملة للدفاع والذود عن حياض ومصالح الوطن العليا وأمنه الوطني واستقراره واستعدادهم التام لمواجهة الأخطار والتهديدات الإقليمية وجميع أشكال التحديات التي قد تواجهنا، مشيراً سموه إلى أن العرض العسكري جسد التلاحم الذي تعيشه دولة الإمارات بين المقيمين والمواطنين.

وقال سموه موجهاً حديثه لأبنائه في القوات المسلحة: «إنكم تقومون بأعمال جسيمة تعرضون أنفسكم للموت وللخطر من أجل أن يعيش أهلوكم في أمن ورخاء وتواجهون التعب والمشاق من أجل أن يعيش الوطن في راحة وأمن وطمأنينة».

وأكد سموه أن جنود الوطن البواسل أصحاب فضل وشرف وإخلاص وعطاء وشموخ وصمود وشجاعة يقدمون الغالي والنفيس ويسطرون ملاحم المجد والتضحية والوفاء ببذل أرواحهم الطاهرة ونفوسهم الطيبة ودمائهم الزكية التي ارتوت بها الأرض لتزهر سنابل الكرامة وترتفع رايات السلام.

مشيراً إلى أن شهداء الإمارات هم أغلى ما نملك، فهم أبناؤنا الذين تربوا على أرض بلادهم وقدموا أرواحهم الطاهرة نصرة للدين والوطن والشرعية بعد أن سطروا تاريخاً من البطولات والتضحيات السامية وستبقى أسماؤهم خالدة شامخة«.

نجاح

وبارك سموه نجاح العرض العسكري»حصن الاتحاد 5 «، مؤكداً أن القوات المسلحة هي السند الأكبر في دعم وترسيخ النهضة المتكاملة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية ورمز للإرادة والعزيمة على إكمال مسيرة الاتحاد ووحدة البيت ووحدة الرؤية والمستقبل وقد أثبتت قواتنا المسلحة اليوم للعالم أجمع بأنها قادرة على تحمل المسؤولية كاملة والقيام بواجبها بكل كفاءة واقتدار.

دعم

من جانبه أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن القوات المسلحة الإماراتية تحظى بدعم كريم من القيادة الرشيدة، وذلك وفق رؤية استراتيجية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات الذين يسيرون على خطى القادة المؤسسين للاتحاد في تعزيز روح الدفاع عن الوطن ونصرة القضايا الإنسانية ومد يد العون للأشقاء.

وقال سموه: إن القوات المسلحة الإماراتية وجدت اهتماماً كبيراً من قادة الوطن وعناية مستمرة لتطوير كفاءتها ومهارات جنودها وذلك بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي لم يتوانَ يوماً عن تقديم كل أنواع الدعم والتحفيز والتشجيع لأبطال الجيش الإماراتي.

مؤكداً أن العرض العسكري»حصن الاتحاد 5«عكس ثمار دعم وتكريم القادة للقوات المسلحة، مشيراً سموه إلى أن الروح القتالية التي يتمتع بها أبناء الوطن وبسالتهم من أجل الحفاظ على رايته عالية خفاقة عززت الكفاءة العالية التي وصلت إليها قواتنا المسلحة.

استعراض

ومثل العرض معاني الكرامة والشرف واستعراض الدروع الراسخة والرجال المؤمنين بقيادتهم وبسلامة أرضهم وسمائهم وبحرهم، حيث ضم عمليات مشتركة شملت عدداً من أفرع القوات المسلحة مع التركيز على قوة الرد السريع المدربة تدريباً عالياً من أفراد حرس الرئاسة التي مثلت القوات البرية بدعم من قيادة الطيران المشترك والقوات البرية والبحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي.

وبدأ العرض بسيناريو تعرض موكب شخصية مهمة مدعوة للمشاركة في افتتاح مركز تجاري بطائرة وكيفية تأمينها ولكنها تتعرض بعد افتتاح المركز إلى عملية طعن من قبل أحد أفراد الجمهور وكيفية التعامل مع الإرهابي، أظهر كيفية تعامل عناصر الحرس الخاص معه عبر استطلاع جوي وفتح نقطة مراقبة باستخدام عناصر النيران المشتركة.

فيما شاهد الجمهور أيضاً غارة جوية باستخدام طائرات» إف 16 «والـ» ميراج «لتحرير الرهائن الذين تم اختطافهم وثم إخلاؤهم باستخدام سلة الإخلاء الجوي وانسحاب جميع القوات.

وشاهد الحضور أيضاً تعرض موكب وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الشخصيات المهمة لعملية تفجير من خلال سيارة مفخخة ومسنودة بنيران معادية مباشرة من أسلحة رشاشة من قبل عناصر إرهابية لتغطية عملية التفجير المفخخ، وتكليف حرس الرئاسة بحمايته وكيفية التعامل مع الإرهابين بدعم من مختلف تشكيلات القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي.

ويصد الحرس الخاص للوفد الهجوم مباشرة وينقل الوفد بعيداً عن مكان الاشتباك لكن يتعرض الموكب لكمين آخر من مجموعة استخدمت آليات مفخخة ورماية مباشرة لإيقاف الموكب، ويستمر الاشتباك مع العناصر المعادية ويتدخل فريق الاقتحام الجوي للحرس الخاص فيتم القضاء على العناصر المعادية وتأمين الشخصيات المهمة وتبقى العناصر على الشاطئ متمركزة في القوارب.

مشاهد حية

تابع الحضور مشاهد حية ومباشرة لما يؤديه الجنود البواسل وهم يقومون بمهامهم وواجباتهم في تخليص الرهائن وتحريرهم من المختطفين من خلال تنفيذ عملية اقتحام مبدئي من قبل عناصر الفرسان وعناصر العمليات الخاصة.