هزاع ومنصور بن زايد يعزيان في وفاة سالم الظاهري

المصدر: ■ العين- وام

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واجب العزاء إلى حميد بن دلموج الظاهري، في وفاة نجله سالم.

زيارة

وأعرب سموهما خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس فلج هزاع بمدينة العين عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أبناء الفقيد وإخوته وأسرته، داعيين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عزاء

وقدم العزاء إلى جانب سموهما، حمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول وجبر السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو.