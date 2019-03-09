طحنون بن محمد يحضر أفراح الشامسي في العين

■ العين-وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه مبارك عبدالله بن الدويس الشامسي بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» إلى كريمة المرحوم حمد محمد بن رحمة الشامسي وذلك في مجلس زاخر في مدينة العين.وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة وبارك لهم أفراحهم متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

وحضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين والشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.