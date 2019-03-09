حاكم عجمان يعزي في وفاة جراح الكتبي

المصدر: ■ عجمان - وام

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء إلى أبناء وأسرة الكتبي في وفاة المغفور له بإذن الله جراح بن سالم الكتبي.

مواساة

وأعرب سموهما خلال زيارتهما خيمة العزاء بمنطقة الحميدية في عجمان عن خالص تعازيهما لأسرة آل الكتبي، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من المسؤولين.