موظفات «كهرباء دبي»: الإمارات توفّر بيئة جاذبة ومحفّزة للنساء

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عضوات اللجنة النسائية في الهيئة برئاسة فاطمة محمد الجوكر.

حيث استعرضت اللجنة خطتها خلال «عام التسامح»، إلى جانب عرض فيديو لعدد من موظفات الهيئة من جنسيات مختلفة يعبرن فيه عن اعتزازهن بما توفره دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة من مختلف الجنسيات، ويشكرن هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للمرأة.

وأشاد الطاير بجهود دولة الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة منذ تأسيس الاتحاد، مؤكداً أن هيئة كهرباء ومياه دبي توفر البيئة الداعمة والمحفزة للإبداع لجميع موظفاتها اللاتي ينتمين لأكثر من 40 جنسية مختلفة.

وأضاف: «في اليوم العالمي للمرأة الذي يركز هذا العام على الطرق المبتكرة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لا يسعنا إلا أن نفتخر بما حققته دولة الإمارات في هذا المجال، حيث أصبحت الدولة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تمكين المجتمع عن طريق المرأة.

حيث توفر البيئة الداعمة لتمكين وريادة المرأة وتفعيل طاقاتها الخلاقة والمبدعة بما أسهم في تحقيق المرأة الإماراتية إنجازات غير مسبوقة ووصولها إلى أعلى المراتب بجدارة واقتدار تشارك في مسيرة التطوير والتنمية في مختلف القطاعات التنموية التي تعتمد على الإبداع والابتكار».

إشادة

وأشاد الطاير بجهود اللجنة النسائية في الهيئة في إبراز إسهامات موظفات الهيئة والعمل على تحفيزهن على النجاح وإثبات الذات، وتعزيز دورهن في الإنجازات التي تحققها الهيئة في مختلف المجالات، كما أثنى على الفيديو الذي قدمته اللجنة النسائية خلال «عام التسامح»، مؤكداً حرص الهيئة على دمج قيم التسامح في بيئة العمل، وتعزيز روح التعاون.

تهنئة

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقدمت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتهنئة إلى موظفات الهيئة اللاتي يفوق عددهنّ 1900 موظفة.

وأكدّت أن الفيديو الذي تم إعداده من قبل موظفات الهيئة يمثل رسالة للعالم أجمع بالمكانة المتميزة التي تحظى بها المرأة في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة، ومكانة الدولة بوصفها أرضاً للتسامح وتحقيق الأحلام، لا سيما أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يتزامن هذا العام مع «عام التسامح» في دولة الإمارات.

من جهتها، أكدّت عائشة العسم، نائبة رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، أهمية التنوع بين موظفات الهيئة، حيث ترى الهيئة في ذلك مصدر ثراء لبيئتها، ودعماً للتنوع الثقافي، بما يسهم في تعزيز التناغم والانسجام والعلاقات الودية بين جميع الموظفات.