الراشدي: موقع متقدّم في العمل الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة أن المرأة الإماراتية باتت تتبوأ اليوم موقعاً رياديّاً ومتقدّماً في مختلف مجالات العمل الوطني وتشكّل رديفاً أساسياً لشقيقها الرجل في البناء والإنجاز وشريكاً حيوياً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الدولة متسلحة بالعلم والمعرفة والإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة.

وقال إنّ ما تحقق لابنة الإمارات من منجزات جعل منها مضرب المثل على الصعيدين الإقليمي والعالمي في العطاء بلا حدود والإخلاص للوطن وقيادته الرشيدة والإصرار على القيام بالدور المنوط بها في بناء المجتمع المتطور.