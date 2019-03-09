المرر: الإماراتية ركيزة للتطوّر

المصدر: أبوظبي - وام

أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن المرأة الإماراتية تمثل ركيزة التطور والنمو ومربية الأجيال ومنها تُستلهم أسمى القيم والمبادئ الإنسانية لتحقيق النهضة والتقدم وإثراء الحضارة البشرية.

وأضاف أن العالم يحتفي في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، لتقديم التحية والتقدير للأم والزوجة والأخت والابنة لعطائها غير المحدود، وإسهاماتها الهائلة في تحقيق استقرار المجتمع في أنحاء العالم. وأكد في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن القيادة الرشيدة تولي أهمية خاصة لرعاية المرأة وتمكينها والارتقاء بقدراتها وإتاحة الفرصة لها لخوض جميع المجالات.