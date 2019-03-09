517 موظفة من 14 جهة حكومية تشارك في «هي التسامح»

المصدر: دبي - البيان

نظّمت جمارك دبي ممثلة في اللجنة النسائية مسيرة «هي التسامح»، وأقيمت في مضمار الخيل بفندق ميدان لمسافة 4 كيلو مترات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وتقدم المسيرة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، واللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، بمشاركة أكثر من 517 موظفة يمثلن 14 جهة حكومية، إضافة إلى عدد من أمهات أصحاب الهمم، وذلك مواكبة لفعاليات عام التسامح 2019 التي تنفذها الدائرة على مدار العام.

وتأتي مسيرة «هي التسامح» بمبادرة من جمارك دبي كأول تجمع للدوائر الحكومية المحلية في إمارة دبي في عام التسامح للتأكيد على مبادئ وقيم وأسس التسامح الراسخة في شعب دولة الإمارات التي زرعها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال أحمد محبوب مصبح: أردنا من خلال هذه المسيرة أن نوصل للعالم أجمع أن الإمارات موطن للتسامح منذ تأسيسها، فقد بُنيت على أسس التسامح والتعايش والحوار، وأصبحت ضمن أكثر دول العالم استقراراً وتطوراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن فلسفة التعايش متأصلة في العادات والتقاليد الإماراتية ومستمدة من سماحة الدين الإسلامي الحنيف.

سمات

من جانبها، قالت مريم الشامسي رئيس اللجنة النسائية في جمارك دبي: إن اختيار مسمى «هي التسامح» لارتباط سمة التسامح بالمرأة كونها تتحلى بعدد من السمات الشخصية المرتبطة بطبيعتها وفطرتها.

إضافة إلى أن للمرأة دوراً كبيراً في ترسيخ سمة التسامح من خلال الأدوار التي تقوم بها سواء كانت أمّاً تربي الأجيال أم مُعلمةً تنقل هذه السمات لطلابها أم موظفةً حكومية تؤكد هذا الموروث الإنساني الثقافي أثناء ممارستها العمل.

شرطة دبي

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، في مسيرة «هي التسامح»، وأكدت النقيب عتيقة الظاهري، عضو مجلس الشرطة النسائي، والمشرف على الفريق النسائي المشارك، أن مشاركة عضوات المجلس تأتي انطلاقاً من استراتيجية شرطة دبي لإسعاد المجتمعين الداخلي والخارجي.