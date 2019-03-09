سلطان القاسمي يكرّم الفائزين بجوائز بينالي الشارقة الـ 14

المصدر: الشارقة - وام

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس في منطقة الفنون بالمريجة، حفل تكريم الفائزين بجوائز بينالي الشارقة الـ 14.

وبدأت فعاليات حفل التكريم بكلمة ألقتها الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون قالت فيها: لقد حاولَ بينالي الشارقة عَبر مسيرتهِ الطويلة أن يكونَ منصّةً للمبدعين، ونافذةً لدعمِ وتطويرِ الفنون المعاصرة، وأن يتماهى مع مشروعِ الشارقة الثقافي الذي كان وما يزال مرجعيتنا الأولى في كافةِ المشاريع والبرامج التي نقيمها في مؤسسة الشارقة للفنون.

وتابعت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي: ها نحنُ اليوم وقد وصلنا إلى الدورة الرابعة عشرة من البينالي والتي نضعُها بين أيديكم بكافة عروضها وفعالياتها، ونحنُ في حضرةِ صاحبِ السمو حاكم الشارقة الذي جعلَ من إمارةِ الشارقة منبراً للثقافة والفنون، وموئلاً للمبدعين والمثقفين.

وكلّنا أملٌ بأن يمثّلَ هذا اليوم إضافةً إلى تقويمِ العمل الثقافي، وأن يعبّرَ عن طموحاتِنا وتطلّعاتِنا في مؤسسة الشارقة للفنون التي أكملت في هذه الدورة عامها العاشر، وهي لا تزال تعمل يوماً إثر يوم على تطويرِ برامجها وفعالياتها بما يلبي احتياجات مجتمعاتنا المحلية، ومكانةِ الإمارة على الصّعيدين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه ألقى لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة كلمة ثمن فيها جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في توطيد العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وخاصة في المجالات الثقافية والفنية والأدبية.

وأشاد بالنهضة الثقافية التي تشهدها إمارة الشارقة عبر إقاماتها للعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية والأدبية، مما جعلها تتبوأ المكانة العالمية المرموقة، وأهّلها لأن تكون عاصمة للثقافة العربية والإسلامية وأن يتم اختيارها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.

ومن جانبه أكد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في كلمة له خلال الحفل على أهمية بينالي الشارقة كونه الحدث الفني الثقافي المهم الذي طافَ باسمِ الشارقةِ على خريطةِ الفنِّ العالمي ليُشكلَ انعكاساً لفكرِ ورؤى شارقةِ الثقافةِ والفنون، داعمةِ الإبداعِ والتميز.

وتخلل حفل التكريم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على أبرز محطات مسيرة بينالي الشارقة.

ثم تفضّل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ترافقه الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، بتكريم الفائزين بجوائز بينالي الشارقة الـ 14 وهم كل من الفنانين: محمد بو رويسة، شيزاد داوود، فان ثاو نغوين، تشيو تشيجي، أوتوبونغ نكانغا، وإيميكا أوغبوه.

كما كرم سموه الشركاء والرعاة والمساهمين في إنجاح بينالي الشارقة وهم: دائرة الطيران المدني، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، شرطة الشارقة، وزارة الداخلية، سفارة جمهورية فرنسا لدى الدولة، شركة نفط الهلال، فان كليف أند آربلز.