المنصوري يكرم وكيلاً بشرطة دبي تقديراً لعطائه

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والعقيد علي راشد مبارك الكتبي، مدير مخفر شرطة لهباب، وعدد من الضباط، كرم الوكيل أول الرشيد أحمد الصديق علي، تقديراً لعطائه المثمر وتميزه وخدمته المخلصة والطويلة في شرطة دبي التي امتدت على مدار 40 عاماً.

وأثنى اللواء خليل المنصوري على جهود الوكيل أول الرشيد أحمد الصديق وكفاءته في أداء المهام الموكلة إليه أثناء عمله في مخفر شرطة لهباب، حيث كان مثالاً يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل، مؤكداً أنه كان أحد موظفي المخفر المثاليين، متمنياً من الجميع أن يحذو حذوه والسير على خطاه.

من جانبه عبر الوكيل أول الرشيد أحمد الصديق علي عن شكره وامتنانه للقيادة العام لشرطة دبي وعلى هذه المبادرة الطيبة، مشيراً إلى أنه فخور جداً بالعمل في شرطة دبي لهذه الفترة الطويلة، شاكراً زملاءه في العمل على حسن المعاملة وتقديم العون له خلال فترة عمله.