مدير أكاديمية شرطة دبي يتفقد اختبارات الفصل الثاني لطلبة الدراسات العليا

المصدر: دبي - البيان

تفقّد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، لجان الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثاني لطلبة الدراسات العليا في برامج الدكتوراه والماجستير في القانون والعلوم الشرطية، للعام الأكاديمي 2018/2019، البالغ عددهم 110 طلاب وطالبات منهم 28 طالباً في برامج الدكتوراه، و82 في برامج الماجستير.

وأكد العميد غيث السويدي حرص أكاديمية شرطة دبي على ترجمة توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لتوفير جميع الخدمات اللازمة، وتهيئة الجو المناسب، وتذليل كل العقبات أمام الطلبة، حتى يتمكنوا من تأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر دون أي معوقات.

وتجوّل مدير الأكاديمية، يرافقه العقيد الدكتور فيصل حسن البنا، مدير كلية الدراسات العليا، بين اللجان للاطمئنان على سير عملها بالصورة المثلى، والاستماع إلى ملاحظات واستفسارات الطلبة للإجابة عنها، ثم وجه الممتحنين بضرورة القراءة المتأنية والتركيز في ورقة الامتحان بعيداً عن القلق والتوتر النفسي، والتأكد من كتابة الإجابة الصحيحة، بهدف ضمان الحصول على أعلى الدرجات، راجياً لهم التوفيق والنجاح.

يذكر أن اختبارات طلبة الدراسات العليا في برامج الدكتوراه والماجستير في القانون وعلوم الشرطة تنتهي في 18 مارس 2019.