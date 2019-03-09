وزيرة تنمية المجتمع تفتتح معرض التسامح العالمي للأسر المنتجة

المصدر: دبي - البيان

افتتحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، بحضور عدد من القناصل وزوجاتهم، معرض التسامح العالمي للأسر المنتجة الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع السفارات والقنصليات في الدولة، في منطقة ذي بوينت في نخلة جميرا من 7 إلى اليوم، ويأتي المعرض تزامناً مع عام التسامح «2019».

وانسجاماً مع رؤية الوزارة الداعمة لإنتاج وعطاء وإبداع الأسر المنتجة، وتحقيقاً لمبدأ التسامح والتعايش بين دول وشعوب العالم، بما يعكس المشهد العالمي الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة التي تجمع على أرضها ما يزيد على 200 جنسية من مختلف قارات العالم، في مشهد حضاري يبرز أسمى معاني الإنسانية في التعايش مع الآخر.

يشارك في المعرض 25 دولة عربية وأجنبية إلى جانب دولة الإمارات التي مثّلها في المعرض 8 أسر منتجة، ومن هذه الدول: مصر، السعودية، الكويت، البحرين، اليمن، الأردن، العراق، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، السودان، الهند، الصين، رومانيا، كوريا الجنوبية.

مبادرة

وبهذه المناسبة، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن معرض التسامح العالمي هو مبادرة بسيطة في فكرتها.

لكنها ذات قيمة معنوية وإنسانية كبيرة، إذ تعكس جهود دولتنا العزيزة وإيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية التسامح في تحقيق السلام العالمي والتعايش السلمي بين كل الشعوب والأعراف، وفق مبدأ الاحترام والانسجام والتوافق والتكامل بين الشعوب والحضارات، وذلك نهج تأسست عليه دولة الإمارات، ونشأ عليه المواطنون، وتواصل به المقيمون على أرضها الطيبة.

تواصل

وأشارت بوحميد إلى القيمة المزدوجة لمعرض التسامح العالمي، الذي يعزز التواصل والترابط والتبادل الثقافي والإنساني بين الدول المختلفة تحت مظلة عام التسامح، مثلما أنه يدفع بطموح الأسر المنتجة لصون المنتجات التقليدية والإبداع بإنتاج مشاريع تنموية انطلاقاً من دورها المهم على صعيد المشاركة الإنتاجية والإسهام بفعالية في دعم السوق المحلي لتحقيق دخل إضافي.

ويوفّر معرض التسامح العالمي للأسر المنتجة للدول المشاركة ركناً لعرض منتجاتها المحلية والوطنية التي ترمز للبلد وتعكس الموروث الثقافي والمادي للدول والشعوب، لا سيما ما يتعلق بالأزياء التقليدية والأشغال اليدوية والحرف اليدوية، إلى جانب العادات والتقاليد المتوارثة.

استضافة

من جهته، قال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «نحن فخورون لاستضافتنا معرض التسامح العالمي للأسر المنتجة في «ذي بوينت»، الوجهة البحرية الجديدة في «نخلة جميرا»، والذي تنظمه وزارة تنمية المجتمع بالتزامن مع عام التسامح 2019».