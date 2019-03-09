سفير الدولة يبحث العلاقات مع نائب وزير الخارجية المكسيكي

المصدر: مكسيكو- وام

عقد أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى المكسيك، اجتماعا مع نائب وزير الخارجية خوليان فينتورا، بمكتبه بمقر وزارة العلاقات الخارجية، بحضور المديرة العامة لإفريقيا والشرق الأوسط، آمبارو أينغيانو.

تناول اللقاء القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية والتعاون المشترك.. وهنأ السفير المسؤول المكسيكي على منصبه الجديد وتمنى له النجاح.. منوها بالتطور المستمر الذي تشهده علاقات البلدين.

ومن جانبه أشاد نائب وزير الخارجية بمستوى التعاون بين بلاده ودولة الإمارات والجهود المبذولة من الطرفين لتعزيز العلاقات الثنائية وتعهّد بالعمل مع سفارة الدولة لتطوير التعاون خاصة مع مباشرة الحكومة الجديدة في المكسيك مهامها.