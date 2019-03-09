«شورى شباب الشارقة» يزور المجلس الاستشاري

المصدر: الشارقة - البيان

قدمت رئيسة مجلس شورى شباب الشارقة بحضور عدد من أعضاء وعضوات شورى شباب الشارقة الشكر والتقدير للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على استضافته الدائمة لأعمال انعقاد جلسات شورى الشباب.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد مجلس شورى شباب الشارقة إلى المجلس الاستشاري ولقائه خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، في حضور عدد من الأعضاء والعضوات.

وقدم الوفد درع مجلس شورى الشباب لرئيسة المجلس والأمين العام تقديراً لجهود المجلس في استضافته جلسات الدورة السابعة التي عقدت تحت قبة المجلس الاستشاري.