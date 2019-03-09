سفارتنا في بيروت تشرف على توزيع «حملات الشتاء»

المصدر: بيروت - وام

أشرفت سفارة الدولة في بيروت على توزيع «حملات الشتاء» الإغاثية المقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية لدعم اللاجئين السوريين وغيرهم من الفئات الضعيفة.

وقام حمد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى بيروت، بزيارة بلدة «البرج» في «الجومة - عكار» وأشرف على توزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية والتي شملت مساعدات غذائية وبطانيات ووسائل تدفئة.

وقال الشامسي إن زيارتنا تأتي في إطار سياسة دولة الإمارات وقيادتها لدعم أشقائنا العرب وقضاء حوائج الناس بهدف تنموي وإنساني بحت.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن الشامسي قوله إن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة حملات الشتاء لإغاثة ودعم كل لاجئ سوري ومقيم لبناني وكل عربي على أراضي لبنان بتوجيهات القيادة الحكيمة في دولة الإمارات ويهمنا أن تصل المساعدات إلى كل فقير ومحتاج. وأضاف: مشاريعنا مستمرة وسوف نطلق قريباً مشروع رمضان بعد انتهاء حملة الشتاء، منوهاً بأن مساعدات 2017 شملت افتتاح 37 مشروعاً و22 مشروعاً في 2018.