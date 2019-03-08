وفاة 3 مواطنين وآسيوي في حادث انحراف وتدهور برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة البيان

توفي ثلاث مواطنين وآسيوي ( 18 عاماً - 10 سنوات - 10 سنوات - 18 عاماً ) وإصيب ثلاثة مواطنين آخرين ( 13 عاماً - 20 عاماً - 13 عاماً ) إثر تعرضهم لحادث انحراف وتدهور نتيجة السرعة الزائدة وانفجار أحد الإطارات على طريق الشيخ محمد بن زايد بإمارة رأس الخيمة.

وذكر المقدم محمد البحار، رئيس قسم المباحث والضبط المروري بشرطة رأس الخيمة، والذي تواجد وأشرف على الحادث، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة في تمام الساعة (6:55) مساء يفيد بوقوع حادث مروري لإحدى المركبات على الطريق المذكور أعلاه، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف للمكان.

وتم نقل المتوفين لمستشفى خليفة التخصصي، فيما نقل اثنان آخران لمستشفى صقر برأس الخيمة، وتم تسليم جثث المتوفين لذويهم لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، كما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مدى أهمية الالتزام بالقواعد المرورية المعمول بها على مستوى الدولة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتفادياً لوقوع الحوادث المرورية والإصابات والوفيات، موضحاً مدى حرص شرطة رأس الخيمة على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لتثقيف الجمهور حول تعزيز الثقافة المرورية.



ودعا السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات الأمن والسلامة المرورية، وضرورة الإسهام في الحفاظ على أمن الطرق ونشر الوعي المروري في المجتمع، من خلال الالتزام التام بالقواعد المرورية، ناقلاً تعازيه الحارة لأسر المتوفين، وداعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.