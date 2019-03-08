وليد سعيد العوضي: المرأة الإماراتية .. خمسة عقود من التطور المتواصل

المصدر: البيان الالكتروني

قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "لعبت المرأة الإماراتية دورًا مهمًا وحقيقيًا إلى جانب الرجل طوال الخمسة عقود الماضية التي تمثل تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ورحلتها نحو التقدم والازدهار، بعد أن تمكنت من دخول ميادين حيوية لمستقبل الدولة، مثل علوم الفضاء والتكنولوجيا والهندسة والطب .. وغيرها الكثير.

وتابع العوضي قائلا لابد من وقفة تقدير وعرفان لقيادتنا التي استلهمت من فكر زايد وحكمته حقيقة مؤكدة، وهي أن نهضة الشعوب وتطورها يمكن أن تتحقق على أكمل وجه، إذا ما تم تمكين المرأة، وتفعيل مشاركتها في كافة القطاعات. ومن أبرز المبادرات لتحقيق هذا الغرض مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تتولى رئاسته سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى جانب الإعلان عن إطلاق "مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية" لصياغة آليات واضحة ومعايير محددة، لرصد التقدم المحرز في هذا المجال، وفق خطط يتبناها المجلس.

وأشار إلى أن الإمارات اتخذت نهجًا، عندما وفّرت للمرأة فرص التعليم بكافة مراحله وعلى اختلاف تخصصاته. وكانت النتيجة رفد الوزارات والمؤسسات الحكومية بالقدرات الهائلة والكفاءات المرموقة من الخريجات المواطنات، ليسهمن في دعم استراتيجية التوطين في الإمارات، بالاعتماد على الكوادر المؤهلة والخبرات المتنوعة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، رفع العوضي أسمى التهاني لـ "أم الإمارات"، قائدة مسيرة نهضة المرأة الإماراتية، مع تقديرنا الجزيل لجهودها وعطائها المتميز للأخذ بأيدي نساء الإمارات، ليتبوأن أعلى المناصب، والقيام بأدوار مهمة لمستقبل الوطن وأجياله.