طقس الغد.. غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا خاصة شمالا مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة ليلا و في صباح الغد الباكر والرياح جنوبية غربية معتدلة تتحول إلى شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 25 - 40 كم / ساعة، تصل إلى 55 كم / ساعة على البحر.. و الخليج العربي مضطرب الموج - يصبح شديد الإضطراب ويحدث المد الأول عند الساعة 14:42 والمد الثاني عند الساعة 03:23، أما الجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:01.. و بحر عمان مضطرب الموج يصبح شديد الإضطراب أحيانا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:37 والمد الثاني عند الساعة 23:34 الجزر الأول عند الساعة 17:23 والجزر الثاني عند الساعة 06:00.



و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 14 80 35

دبي 25 16 75 40

الشارقة 26 16 75 35

عجمان 26 17 80 40

أم القيوين 26 18 85 40

رأس الخيمة 24 16 85 35

الفجيرة 27 18 70 25

العين 26 13 85 25

ليوا 27 11 80 25

الرويس 26 16 85 40

السلع 26 15 75 25

دلما 25 17 70 30

طنب الكبرى 24 18 85 40

طنب الصغرى 24 18 85 40

أبوموسى 24 18 80 45