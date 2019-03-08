هيئة تنمية المجتمع تطلق مجلس حتا النسائي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، اليوم، وتزامناً مع احتفالات الدولة بيوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام، مجلس حتا النسائي، والذي يأتي بهدف تعزيز دورة المرأة في حتا وتمكينها من المشاركة في صنع القرار واقتراح مبادرات ومشاريع تطوير مجتمعية في المنطقة.

ويحتفل العالم هذا العام بيوم المرأة العالمي تحت شعار "التوازن لمجتمع أفضل"، حيث تدعو الاحتفالات إلى طرح مبادرات ومشاريع تتيح مشاركة أكبر للمرأة في مختلف المجالات، وتؤكد على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص لا سيما في القرارات والمجالات التي تمس حياة المرأة بشكل مباشر.

وبين أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مبادرة تأسيس مجلس نسائي في منطقة حتا جاءت بعد دراسة احتياجات التطوير الاجتماعية للمنطقة التي أظهرها المسح الميداني الذي أجرته الهيئة، وأوصى بتوسيع دور المرأة في وضع وتنفيذ خطط التطوير المجتمعية وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً بما ينعكس بشكل إيجابي وهام على الأسر ويتيح فرص أكبر لاستفادة أهالي المنطقة من الخدمات التحسينية في مختلف القطاعات.

وقال جلفار: "تحظى المرأة في دولة الإمارات بفرص واعدة وتتفوق على غيرها في مستوى التمكين الذي يشمل كافة المجالات والقطاعات. ونسعى في هيئة تنمية المجتمع إلى دعم دور المرأة بصفتها محركاً أساسياً للتنمية المجتمعية سواء من خلال تعزيز الوعي لدى السيدات وتوسيع مشاركتهن المجتمعية أو من خلال نشر ثقافة التطوع أو عبر التمكين المهني والمالي. ونتوقع أن يشكل المجلس الجديد منصة هامة تساهم بتحقيق نقلة نوعية على صعيد المساهمة المجتمعية للمرأة في حتا".

وبحضور ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، تم الإعلان عن إطلاق المجلس والذي ترأسه موزة المطيوعي، اختصاصي إدارة الحالات في هيئة تنمية المجتمع في حتا، ويضم في عضويته 12 سيدة من مختلف الجهات في المنطقة.

من جهتها قالت هند الأحبابي، رئيس مجلس جمان النسائي في هيئة تنمية المجتمع: "قمنا بدعوة الجهات والمؤسسات العاملة في حتا لترشيح عضوات للمجلس، كما قمنا بمخاطبة الأهالي عن طريق ممثلي هيئة تنمية المجتمع في حتا، ولاحظنا إقبالا كبيراً واستجابة واسعة تدل على الترحيب الكبير لدى أهالي المنطقة بفكرة وجود مجلس نسائي مخصص لبحث وتطوير القضايا التي تهم المرأة والأسرة بشكل عام في حتا. وتم اختيار 12 عضوة بعد المقابلات الشخصية، حيث سيتم عقد ورشة عصف ذهني خلال الشهر الجاري للخروج بالخطة العامة وتحديد استراتيجية وأهداف المجلس بحيث يتم العمل عليها بأسرع وقت ممكن".

وقدمت هدى فهد، عضو مجلس جمان النسائي في هيئة تنمية المجتمع، عرضاً توضيحياً عن أهداف المجلس ورؤيته، كما قامت الحاضرات بزرع شجرة غاف احتفاءً بعام التسامح وبالدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في المجتمعات لتعزيز التسامح والمحبة ودعم التنمية.

ويضم مجلس حتا النسائي في عضويته كل من شادية خلفان، من شرطة حتا، نائبة لرئيسة المجلس، وموزة المطيوعي، مدير هيئة آل مكتوم، مركز حتا، وجميلة الكعبي، من مركز الشيخة ميثاء لذوي الاحتياجات الخاصة، وشيخة حمد البدواوي، من مركز الشيخة ميثاء لذوي الاحتياجات الخاصة، ونورة خليفة البدواوي، من دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري، وسعاد الكعبي، من بلدية حتا، ومريم علي البدواوي، من الدفاع المدني، وسلامة خلفان البدواوي من مستشفى حتا، ورفيعة الكعبي، أم لطفلة من أصحاب الهمم، والأنسة سليمة الكعبي عن فئة الشباب.