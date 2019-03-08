محمد بن زايد يبحث مع ترامب ولافروف دعم استقرار المنطقة والعالم

المصدر: أبوظبي - وام

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليلة أمس، اتصالاً هاتفياً من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها. كما بحث سموه والرئيس ترامب فرص وإمكانات تعزيز التعاون في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية.

وتطرق الحديث إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وأهمية التعاون والتنسيق في معالجة القضايا التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. من جهة ثانية، استقبل سموه، أمس، سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة. وبحث سموه والوزير لافروف آفاق التعاون ومساعي البلدين وحرصهما المشترك على دعم مختلف مساعي ومبادرات تحقيق السلام والأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

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