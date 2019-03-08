موزة بنت مبارك: قيادتنا جعلت من الإماراتية نموذجاً نفاخر به العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، إن الإمارات قدمت نموذجاً فريداً في رعاية المرأة وتمكينها، وفتحت أمامها آفاقاً واسعة للإبداع، والإسهام في دفع مسيرة النهضة الوطنية، وهو نموذج نعتز به، ونفاخر به العالم، حيث يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويكفل للمرأة الإماراتية الحفاظ على خصوصيتها والتمسك بهويتها، وفي الوقت ذاته الانفتاح على العصر بكل ما يشهده من تطورات علمية وتقنية وثقافية.

ووجهت أسمى آيات العرفان والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دورها الرائد في النهوض بالمرأة الإماراتية، وتمكينها وتهيئة البيئة المعززة لإبداعها، واعتبارها شريكاً أصيلاً في المجتمع جُهداً وعطاءً وإسهاماً في مسيرة النهضة الحضارية للوطن.

وأضافت: «أن المرأة الإماراتية تعيش عصراً مجيداً في مسيرتها، وتكتب فصلاً جديداً في مرحلة التمكين والريادة في القرن الحادي والعشرين، من خلال ما توليه قيادتنا الرشيدة لها من رعاية في جميع المجالات».