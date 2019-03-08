حمدان بن زايد: تحية إلى المرأة صانعة الأجيال

المصدر: دبي - البيان

وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التحية والتقدير والاعتزاز للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم.

ودوّن سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل التحية والتقدير والاعتزاز للمرأة صانعة الأجيال والشريك الفاعل في التنمية، اليوم العالمي للمرأة مناسبة تحمل في طياتها الكثير من معاني الوفاء ورد الجميل لأولئك الأمهات اللواتي قدّمن التضحيات تلو التضحيات واعتراف بمكانتهن وإسهاماتهن العظيمة، فلهن منا كل الشكر والتقدير والعرفان».