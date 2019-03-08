هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية صاحبة إسهامات

المصدر: أبوظبي - وام

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المرأة الإماراتية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس كل عام.

وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة: «أجمل التبريكات في يوم المرأة العالمي للمرأة الإماراتية صاحبة الإسهامات التاريخية والإنجازات الملموسة في سبيل تعاضد المجتمع ونهضة الوطن وتنميته».

وأضاف: «برؤية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحكمتها فإن دور المرأة يزداد قوة ورسوخاً.. كل عام ونساء العالم بكل خير ونجاح».