افتتاح مسار جديد لفحص المركبات بالفقع

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك) وشرطة أبوظبي مركز مسار للفحص الفني للمركبات الخفيفة في محطة الفقع بمنطقة العين.

وتستهدف هذه البادرة تسهيل إجراءات وخدمة سكان مناطق الفقع، الهير، الشويب، من السابعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر من الأحد إلى الخميس.

وحضر الافتتاح العقيد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص الآليات والسائقين، والعقيد محمد سعيد الشامسي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في منطقة العين، والمقدم علي سيف الدرعي رئيس قسم ترخيص الآليات، وناصر علي الحمادي المدير التنفيذي لقطاع مبيعات التجزئة (أدنوك)، ويعقوب يوسف الحوسني مدير إدارة الفحص الفني بأدنوك.