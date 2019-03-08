شرطة أبوظبي تضبط 4941 حالة نقل غير قانوني للركاب 2018

ضبطت شرطة أبوظبي، 4941 حالة نقل غير قانوني للركاب، من خلال استخدام المركبات الخاصة في نقل الركاب مقابل أجرة، داخل مدينة أبوظبي وضواحيها، خلال العام الماضي 2018.

وأكد العقيد محمد حسين الخوري مدير إدارة أمن وسائل النقل بالإنابة بقطاع الأمن الجنائي، أن «نقل الركاب» بصورة غير قانونية، يعتبر ظاهرة غير حضارية، تؤثر سلباً في مختلف شرائح المجتمع، وتترك انطباعاً لا يتوافق مع المنجزات الرائدة التي حققتها إمارة أبوظبي على مختلف الأصعدة.

وذكر أن السيارات المستخدمة في نقل الركاب، لا تتوافر فيها شروط السلامة، ووسائل الأمان الكافية لنقل الركاب، حاثاً الجمهور على استخدام وسائل النقل المعتمدة والمرخصة، والمطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة العالمية، والتعاون في التصدي للنقل غير المشروع، حفاظاً على سلامة الجميع.

ولفت إلى أن شرطة أبوظبي لن تتهاون في ضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، وتشويه المنظر الحضاري للإمارة، حفاظاً على المكتسبات المتميزة التي حققتها الإمارة، وجعلتها تتصدر المركز الأول عالمياً في المدن الأكثر أمناً وأماناً. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ حملات توعوية على مدار العام . أبوظبي-البيان