مركز استشراف المستقبل يبحث مع الداخلية التعاون المشترك

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، وفد وزارة الداخلية «قيادة قوات الأمن الخاصة بإدارة العمليات والوحدات الأمنية»، برئاسة العقيد بدر صالح المرزوقي، مدير إدارة العمليات، وكل من العقيد سعيد بو خليل، نائب قائد وحدة الأمن الثالثة.

والمقدم سيف عبد الغفور العوضي، نائب قائد وحدة الأمن الأولى، والمقدم محمد عبد الرحمن العبدولي، رئيس قسم الخطط الأمنية، والنقيب هاني يعقوب الخياط، رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء، والنقيب محمد جهان البلوشي، مدير فرع الرماية، إلى جانب الملازم أول محمد حاجي الجسمي، قائد فصيلة، ومن جانب المركز المقدم الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسية، نائب مدير المركز.

ومديري الإدارات الفرعية. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توطيد أواصر التعاون المشترك بين كافة الدوائر الأمنية بالدولة، بهدف وضع الخطط الاستشرافية والحلول المستقبلية، ولتفعيل التعاون والشراكة في مجال استشراف مستقبل مع وزارة الداخلية وفق الرؤية الاستشرافية 2030م.

وذلك حتى الوصول لعام 2071م، بهدف الخروج بمبادرات وحلول ابتكارية على ضوء التطلعات والتحديات المستقبلية.

في بداية اللقاء، رحب العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بالوفد الزائر، وأكد على حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، باعتباره إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لشرطة دبي، على التعاون مع جميع الهيئات والدوائر بالدولة، في العديد من المجالات والأنشطة، مؤكداً أن للمركز خبرة عريضة متعددة الجوانب.

ومنها الجانب العلمي في مجالات إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمجال الاستشرافي، وإعداد التقديرات التنبؤية، وتحديد الأبعاد المتوقعة للاستشراف المستقبلي.

وشدد على ضرورة تفعيل الجهود المشتركة في سبيل النهوض بالجانب الأمني الاستشرافي، الذي يعتبر هو المحور الأساسي الذي يسعى إليه الجميع لمستقبل مشرق، وهذا ما تعمل عليه القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيقه، وتسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات، ودعم جهود تنمية القدرات العلمية.

زيارة

تأتي الزيارة بهدف الاطلاع على برامج وأنشطة المركز، والدراسات العلمية التي تم إجراؤها في مجال الدراسات البحثية الاستشرافية، وبحث سبل التعاون المشترك، مع وحدات العمل بوزارة الداخلية، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التطلعات المستقبلية.