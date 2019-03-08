«خدمات المزارعين» يحدّث عمليات فرز وتعبئة المنتجات الزراعية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

في إطار الجهود التي يبذلها مركز خدمات المزارعين بأبوظبي لتعزيز مكانة المنتج المحلي في السوق تم تحديث سلسلة التوريد من المزرعة إلى المائدة بالاعتماد على آلات جديدة لفرز وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية من الخضروات والفاكهة وتطوير عمليات ما قبل التوريد للأسواق.

وقد نظم المركز جولة للصحفيين في المركز الخاص بالفرز والتعبئة والتوزيع في بني ياس، تعرفوا خلالها إلى أبرز المساعي الحثيثة والتقنيات المتطورة التي تسهم في دعم المنتج الزراعي المحلي، وذلك من خلال الاطلاع على عمل الآلات المتخصصة والمتمثلة في 3 آلات لفرز وتصنيف وتعبئة وتغليف المنتجات المحلية الواردة من المزارع في مركز الفرز والتعبئة في بني ياس.

حيث يتم استلام كمية تتراوح بين 100 و160 طناً من الخضروات والفاكهة يومياً خلال ذروة الموسم، بينما تقل هذه الكمية إلى النصف تقريباً خلال فترة الصيف نتيجة قلة إنتاج المزارع خلال شهور الصيف، وتقدر الطاقة التشغيلية لآلة فرز الطماطم الجديدة بنحو 4 أطنان في الساعة.

بينما تقدر الطاقة التشغيلية لآلة فرز الخيار بنحو 2 طن في الساعة، وتقدر الطاقة التشغيلية لآلة التغليف بنحو 1500 عبوة في الساعة، أما آلة تجهيز الصناديق الورقية فتبلغ طاقتها التشغيلية نحو 1600 صندوق في الساعة.

وتتميز آلات الفرز والتعبئة الجديدة بقدرتها على المحافظة على جودة المنتج المحلي وتزويد الأسواق والتجار بأصناف عالية الجودة من الخضروات والفاكهة.

كما أنها تساعد على تقليل نسبة الهدر من المنتجات التالفة، حيث تحقق الآلة قدرة على فرز المنتجات التالفة تزيد عن الفرز اليدوي بنسبة 60-70% كما يتم توزيع المنتجات بكفاءة مع تقليل الاعتماد على العمالة، وأخيراً تحسين صورة المنتج المحلي في السوق وتقديمه للمستهلكين في صورة جذابة.

سلسلة توريد

وقال ظافر القاسمي مدير إدارة العمليات والتجارة بمركز خدمات المزارعين، إن سلسلة التوريد تبدأ من مراكز استلام المنتجات الزراعية التي تنتشر بالقرب من المزارع، حيث يوجد 15 مركز استلام على مستوى إمارة أبوظبي، يقوم المزارعون بتوريد منتجاتهم إليها، ومن ثم يتم فرزها بمعرفة مهندسي الجودة ثم يتم نقلها مباشرة إلى مركز الفرز والتعبئة الأقرب.

مشيراً إلى أن المركز لديه 3 مراكز رئيسية للفرز والتعبئة والتوزيع في كل من بني ياس والعين ومدينة زايد بمنطقة الظفرة، تتعامل أسبوعياً مع نحو 900 طن من الخضروات الفاكهة، في حين تقدر الطاقة التشغيلية لكل مركز من هذه المراكز بنحو 100 - 160 طناً من الخضروات والفاكهة يومياً.

حيث تعمل بنظام المناوبة على مدار الساعة ويتم توريد نحو 60% من هذه المنتجات إلى كبرى محلات السوبر ماركت والبيع بالتجزئة مثل كارفور واللولو وسبينس وشويترام.

فخر

قال علي السعد، مدير الاتصال في مركز خدمات المزارعين في حديثه لـ«لبيان»:

«نفخر بكوننا أكبر جهة لاستلام وتسويق منتجات المزارعين بالدولة وفق أفضل الممارسات، فخلال 16 ساعة يوصل المنتج طازجاً وبجودة عالية ومن دون مواد حافظة للمستهلك، الأمر الذي أسهم في تعزيز الطلب على المنتج المحلي، نتيجة للتحديث المستمر على سلسلة التوريد من المزرعة إلى السوق، وأدى ذلك إلى تضاعف كمية المنتجات الزراعية المعبأة ثلاث مرات خلال الشهرين الماضيين».