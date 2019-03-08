سفيرنا في الأردن يلتقي وفد جمعية الشارقة الخيرية

المصدر: عمان - وام

التقى مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية بمقر السفارة في عمان أمس، وفد جمعية الشارقة الخيرية برئاسة محمد عبدالرحمن آل علي الذي يزور الأردن بهدف تنفيذ مشروع صرف مستحقات الأيتام لنحو 3 آلاف يتيم.

وتم خلال اللقاء التنسيق بين السفارة وجمعية الشارقة الخيرية بشأن تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الخيرية والإنسانية تجاه الفئات المستحقة من الأردنيين واللاجئين السوريين والمخيمات الفلسطينية من ضمنها إفطارات جماعية في شهر رمضان لأكثر من 4000 صائم من الأيتام.

وأكد السفير ضرورة تكثيف الجهود والإمكانات وتفعيلها بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة للدولة وفي إطار عام التسامح والعلاقات الأخوية المتميزة.