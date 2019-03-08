«رحمة» تعقد اجتماعين لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة» اجتماعاً لجمعيتها العمومية، والاجتماع الـ 12 لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بمقر المركز في أبوظبي.

ويأتي عقد هذين الاجتماعين في إطار توجيهات الدكتور جمال سند السويدي بضرورة متابعة أنشطة جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»، وتوفير كل الدعم اللازم لها في سبيل تحقيق أهدافها المتمثلة في دعم مرضى السرطان معنوياً ومادياً بما يساعدهم على تلقي العلاج اللازم لهذا المرض.

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية لجمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة» التصديق على المحضر السابق لاجتماع الجمعية العمومية، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، كما بحث الاجتماع خطة العمل والأنشطة المقترحة لعام 2019.

حيث تم اعتماد خطة العمل ومشروع الميزانية للعام المذكور، ومناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، كما جرى خلال الاجتماع اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته، وملء المراكز الشاغرة في مجلس إدارة الجمعية.

وناقش الاجتماع عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية حول تطوير آلية العمل بالجمعية، وتم تأكيد أهمية متابعة الأنشطة التوعوية التي تقوم بها، لرفع وعي المجتمع بمرض السرطان، وكيفية الوقاية منه، والنصائح التي تقدم للمرضى.

وعقب ذلك، عقد مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة» اجتماعه الثاني عشر، الذي جرى خلاله إعادة توزيع المناصب الرئيسية الـ 4 بين أعضاء مجلس الإدارة، على النحو التالي: الدكتور جمال سند السويدي رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي نائباً للرئيس، وإبراهيم العابد أميناً للسر.

وعبد الله الساعدي أميناً للصندوق، كما استعرض اجتماع مجلس إدارة الجمعية آلية وضوابط تقديم المساعدات لمرضى السرطان، حيث يتابع المجلس تطوير آلياته على النحو الذي يعزز قدرة الجمعية على تقديم مساعداتها إلى المرضى بالشكل المناسب لهم، بما يمكّنهم من الحصول على هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن، وتلقي العلاج من دون تأخير.

وثمّن مجلس إدارة الجمعية الجهود التي بذلتها الجمعية خلال الفترة الماضية في إطار تقديم المساعدات المالية للمرضى المحتاجين للعلاج، وفي هذا الإطار كشف المجلس أن حجم المساعدات المالية التي قدمتها الجمعية للمرضى منذ تأسيسها وحتى الآن بلغ 3,337,642 درهماً، قدمت إلى 120 مريضاً.

وحرصاً من مجلس إدارة الجمعية على زيادة حجم المساعدات المالية المقدمة إلى المرضى، أكد المجلس في اجتماعه ضرورة تكثيف الجهود التوعوية من أجل تحفيز المجتمع على تقديم التبرعات المالية للجمعية، بما يساعدها على تقديم مساعداتها إلى أكبر عدد من المرضى.