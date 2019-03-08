محمد بن سعود: ذكرى الوالد زايد ستبقى خالدة

المصدر: رأس الخيمة - وام

تسلم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مسكوكة تذكارية من الفضة «الإصدار الخاص» بمناسبة عام زايد.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري وبحضور الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، وفداً من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برئاسة سعيد العسعوسي، مدير فرع المصرف في رأس الخيمة. وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة: «إن ذكرى الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ستبقى خالدة للأبد تجسّد سيرة قائد استثاني سطّر تاريخاً حافلاً بالإنجازات، وأسس دولة أصبحت تنافس عالمياً.