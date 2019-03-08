دائرة الطاقة في أبوظبي تفتح آفاق التعاون مع الصين

المصدر: بكين - وام

زار وفد رفيع المستوى من دائرة الطاقة في أبوظبي، يترأسه المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز أوجه التعاون، وتبادل الخبرات، انطلاقاً من حرص الدائرة على عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة مع مختلف دول العالم.

وخلال الزيارة، التقى المهندس عويضة مرشد المرر، يرافقه السفير علي عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، بجانغ جيان خوا رئيس إدارة الطاقة الوطنية الصينية.

حيث بحثا سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات، والارتقاء بتقنيات وتكنولوجيا الطاقة، بما يخدم توجهات الصين وإمارة أبوظبي على كافة مستويات قطاع الطاقة.

كما التقى المرر بمجموعة من رؤساء كبرى شركات الطاقة والطاقة المتجددة في الصين، وقام، يرافقه وفد دائرة الطاقة، بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى بعض المجمعات الصناعية، بغرض الاطلاع على التجربة الصينية في إدارة الطاقة، وتوظيفها على النحو الأمثل في عمليات الإنتاج، وخدمة مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال المهندس عويضة مرشد المرر: «تأتي زيارتنا إلى جمهورية الصين، انطلاقاً من حرصنا على استشراف مستقبل الطاقة، وتبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة، وعقد العديد من الشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة مع مختلف دول العالم».

وشهدت الزيارة حضور أعضاء وفد الدائرة، ورشة عمل في العاصمة الصينية بكين، بحضور ممثلين وخبراء من شركات الطاقة الصينية، للتعرف إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الصينية في هذا المجال، كما شملت الزيارة، عقد ورش عمل مع الشركات الصينية في مدينة شنغهاي ومقاطعة شانشي.