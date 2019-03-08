تقييم كفاءة 7733 مرشحاً لوظائف الحكومة الاتحادية إلكترونياً 2018

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن تقييم كفاءة 7733 مرشحاً لوظائف الحكومة الاتحادية إلكترونياً خلال عام 2018، وذلك بحسب تقرير الأداء السنوي 2018 الصادر حديثاً عن الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن التقييم الإلكتروني للمرشحين تم عبر مشروع «تعزيز كفاءة التوظيف» الذي يعد من أبرز مشاريع الهيئة الاستراتيجية والحيوية المنضوية تحت مظلة نظام «بياناتي»، حيث يسهم في تعزيز قدرات الجهات الاتحادية على استقطاب أصحاب المواهب والمهارات والكفاءات، فضلاً عن أنه يعزز كفاءة التوظيف من خلال تفعيل نظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية.

ويأتي إطلاق مشروع تعزيز كفاءة التوظيف الإلكتروني في إطار جهود الهيئة ومساعيها للارتقاء بمنظومة العمل في الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال أتمتة عمليات تقييم كفاءة المرشحين للوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وآليات التوظيف والتعيين في الوزارات والجهات الاتحادية، بما يحقق مستهدفات التوطين في تلك الجهات ويتيح إمكانية متابعتها بشكل آني وفق الخطط المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.

وأثبت مشروع «تعزيز كفاءة التوظيف الإلكتروني» خلال عامه الأول كفاءة أداء عالية حيث لم يكن له أي أعباء تشغيلية أو مهام إضافية على العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية.

وتتمثل فكرة المشروع في التأكد بشكل إلكتروني من مدى ملاءمة وكفاءة المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، حيث يتولى مشروع تعزيز كفاءة التوظيف تحديد مجموعة من المعايير والمتطلبات الواجب توافرها لدى المتقدمين لمختلف أنواع الوظائف، ومنها «المؤهل الدراسي، والخبرات السابقة، والمهام والمسؤوليات والكفاءات» مع تحديد وزن لكل معيار من هذه المعايير.

آلية العمل

وبالنسبة لآلية عمل المشروع، فتتمثل في إدخال مسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية في النظام الإلكتروني الخاص، بيانات المرشحين والمتطلبات الخاصة بالوظيفة إلكترونياً بمشروع تعزيز كفاءة التوظيف المتاح عبر نظام «بياناتي» مع إرفاق الشهادات والأوراق الثبوتية الخاصة بالمرشح.

ومن ثم يقوم النظام بمطابقة المدخلات مع متطلبات ومعايير الوظيفة المحددة والوصف الوظيفي الخاص بها.

ومن ثم تحديد أنسب المرشحين لها، من الحاصلين على نسبة 80 % فما فوق وفق المعايير. وفي سياق متصل، كشف التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية 2018، أن عدد الوزارات والجهات الاتحادية المنضوية تحت مظلة نظام «بياناتي» بلغ 64 وزارة وجهة اتحادية.

كما بلغ عدد معاملات وإجراءات الموارد البشرية التي تمت عبر النظام خلال العام 2018 قرابة 906 آلاف إجراء، 709 آلاف إجراء وظيفي، و84 ألف تحديث للبيانات الشخصية، و72 ألف رسالة لمن يهمه الأمر، و11600 بطاقة ما قصرت تم إرسالها.

وتطرق التقرير إلى ربط الإجازات المرضية لموظفي الحكومة الاتحادية بنظامي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، الذي يعد من أبرز إنجازات الهيئة خلال العام 2018.

بياناتي

تتيح الآلية الجديدة إمكانية إدخال الإجازات المرضية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام «بياناتي» تلقائياً في النظام فور إصدارها وتصديقها من قبل نظام وزارة الصحة ووقاية المجتمع «وريد» أو نظامي «سالمة» و«شريان» الإلكترونيين الخاصين بهيئة الصحة في دبي.